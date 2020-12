Tradycja w nowoczesnym wydaniu

DRUGIE MIEJSCE: Biblioteka w Świątkach awansowała i znalazła się w tym roku na podium. Deklaruje, że nie spocznie na laurach.

Hasłem przewodnim działalności placówki jest „Biblioteka na rozdrożu kultur, tradycji i nowoczesności". To idea, której można przypisać wiele znaczeń. Biblioteka mieści się przy skrzyżowaniu głównych dróg, przez tamtejszą gminę przebiega granica historyczna Warmii i Mazur. Placówka podtrzymuje regionalne tradycje, a jednocześnie skutecznie wdraża nowoczesne technologie. Ranking Bibliotek 2020 - pełne zestawienie Poniżej dalsza część artykułu

Historia placówki sięga 1949 r. Podobnie jak wiele bibliotek na tych ziemiach, była organizowana od podstaw. Księgozbiór w dniu otwarcia liczył 500 woluminów otrzymanych z Biblioteki Powiatowej w Lidzbarku Warmińskim. W miarę upływu lat ranga biblioteki w Świątkach rosła, sukcesywnie powiększał się księgozbiór i liczba użytkowników. We wrześniu 1978 r. do grona pracowników dołączyła Halina Kirjew, która pracuje do chwili obecnej i pełni funkcję kierownika placówki.

Od 2003 r. biblioteka w Świątkach pełni również rolę ośrodka kultury. Ważną datą w historii placówki był 4 lutego 2019 r. kiedy to oficjalnie otworzono nową siedzibę. Było to duże przedsięwzięcie: całkowity koszt inwestycji wyniósł 3,3 mln zł, na co składały się wkład finansowy MKiDN (2 mln zł) i gminy Świątki (1,3 mln zł).

Placówka idzie z duchem czasu. Podkreśla, że cyfryzacja to szansa, a nie zagrożenie. Dzięki cyfryzacji biblioteka jest bardziej otwarta na potrzeby współczesnych użytkowników. Czytelnicy spokojnie, w domu, mogą zapoznać się z katalogiem książek, zobaczyć, które są dostępne, a następnie wybrane przez nich książki zarezerwować. Dzięki cyfryzacji możliwe jest też podejmowanie różnych inicjatyw realizowanych online, skierowanych do społeczności lokalnej, ułatwiając jej dostęp do kultury, nauki i informacji. Co ważne, cyfryzacja ułatwia bibliotekom funkcjonowanie w okresie pandemii, umożliwiając szerszy dostęp do ich oferty.

W tym roku placówce w Świątkach udało się zorganizować niektóre z zaplanowanych wydarzeń. Przykładem realizowany od stycznia ciekawy projekt survivalowy „Nawet pod prąd". Był on możliwy dzięki dotacji, otrzymanej z „Regionalnego Konkursu Grantowego – Równać Szanse 2019", ogłoszonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Celem projektu było m.in. uaktywnienie młodych ludzi. Nauczyli się wytyczania tras, poruszania w trudnych warunkach, orientacji w terenie, budowy schronień, rozpalania ognia, zdobywania wody, podstaw samoobrony i ratownictwa.

Biblioteka włączyła się w walkę z pandemią. Grupa Nieformalna „Świadomi i zdrowi", działająca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Świątkach, oraz Warmińskie Koło Gospodyń Wiejskich w Świątkach, zrealizowali projekt skierowany do dzieci „Przedszkolaku, zadbaj o zdrowie! Mycie rąk i maseczki w modzie".

Opinia dla „rz" Halina Kirjew, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach

Jeżeli chodzi o czytelnictwo w naszej bibliotece, to zauważamy systematyczny wzrost, szczególnie wśród osób dorosłych. Może wynikać to z tego, że kładziemy duży nacisk na zakup nowości, a czytelnicy to widzą i doceniają. Kluczem do sukcesu jest zagwarantowanie wysokiej jakości usług czytelniczych i kulturalnych adresowanych do użytkowników, wsłuchiwanie się w ich potrzeby i oczekiwania.

Rok 2021 jest wielką niewiadomą, zamierzamy powrócić do działań, które planowaliśmy zorganizować w tym roku. Istnieje obawa, że odbudowanie stanu sprzed pandemii potrwa rok, a może i dłużej.