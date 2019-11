Makowski: Liderzy opozycji chcieliby być jak Kaczyński

Z drugiej strony mamy liderów opozycji, którzy chcieliby być jak Jarosław Kaczyński. Starają się więc kopiować sposób zarządzania partią tak, jak czyni to prezes. Tyle że zamiast kopii, wychodzi karykatura. Raz, elektorat opozycji jest odmienny: Kaczyński rzeczywiście zbudował partię, gdzie dominują wyznawcy (to jest kategoria opisowa, nie oceniająca) – dlatego tak czule, długo i namiętnie budował smoleński mit. Nic tak ludzi nie wiąże, na dobre i na złe, jak mitologizacja wspólnego doświadczenia. Elektorat opozycji to głównie indywidualni wyborcy, którzy patrzą na partię i lidera przez pryzmat korzyści, jakie im, jako obywatelom, i państwu formacja może zaoferować. To ludzie, którzy nie są związani lojalnościowo z partią, ale szukają najlepszej z możliwych ofert programowych. Dlatego w każdych wyborach głosują albo mogą głosować inaczej.

Czy jednak, zapyta ktoś, taka sytuacja nie prowadzi do chaosu i braku decyzyjności? Czy w świecie, gdzie jest dużo niepewności i ryzyka, partie i ludzie nie szukają mocnego i stanowczego lidera? Jasne, że szukają. Nie jestem naiwny. Ale dokonałbym rozróżnienia: nie szukają tzw. mocnego przywódcy (samiec alfa), ale troskliwego przewodnika. Przewodnik to ktoś, kto potrafi zbudować zespół. Kto lubi konsultacje, dialoguje. Kto potrafi uderzyć się w piersi, gdy popełnia błąd. Kto potrafi wydobyć z ludzi to, co w nich najlepsze, a nie to, co najgorsze i podłe. I rzecz kluczowa: to ktoś, gdy trzeba, potrafi swoje ambicje schować do kieszeni.