Dawid, Goliat i obrona planety

Po pierwsze, kryzys klimatyczny przebił się do świadomości światowych przywódców. W Polsce największe ugrupowania polityczne uciekają się jednak do ogólników.

Polityk ma pytać i działać. Ma zatrzymać katastrofę klimatyczną. Problem polega na tym, że zamiast działać, wielu próbuje spędzać czas na dyskusjach, debatach i sporach z osobami negującymi naukową wiedzę o klimacie. Tymczasem potrzeba niewygodnych zapytań, interpelacji i ustaw, które będą ramą dla zdecydowanych działań i angażowania pieniędzy przeciwko niszczeniu środowiska. Idą wybory. Powinniśmy mieć świadomość tego, że mieszkańcy będą odpytywać kandydatów o ich stosunek do kryzysu klimatycznego, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i odejścia od węgla.

Po drugie, w podręcznikach szkolnych znajdziemy zaledwie dwa akapity o przegrzewaniu się Ziemi. To zdecydowanie za mało, aby do 2050 roku ograniczyć całkowicie emisję gazów cieplarnianych.

Mamy do dyspozycji technologie, które pozwalają nam przetwarzać na prąd energię pochodzącą ze Słońca i wiatru. W ciągu jednej godziny Słońce produkuje więcej energii, niż ludzkość zużywa w ciągu całego roku. Jak pokazały wyniki pierwszej w Polsce aukcji dla farm wiatrowych, energia z wiatru jest o połowę tańsza od energii z węgla. Energetyka oparta na źródłach odnawialnych jest alternatywą dla energetyki węglowej.

Przed kilkoma dniami Polska Akademia Nauk zajęła jednoznaczne stanowisko w sprawie zmiany klimatu: przyczyną jest działalność człowieka, nauka ma na to niezbite dowody. W maju tego roku Międzyrządowa Platforma ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu (IPBES) podała, że obecnie milionowi, czyli połowie spośród sklasyfikowanych dotąd przez biologów gatunków roślin i zwierząt (z wyjątkiem mikroorganizmów) grozi całkowite wyginięcie.

Zarządzanie regionem i miastem to poważna i bardzo absorbująca służba. Wprawdzie marszałek województwa śląskiego spotkał się z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym, wysłuchał i zrobił sobie kilka zdjęć, ale już wojewoda śląski i wiceprezydent Katowic nie znaleźli czasu dla młodych ludzi. To nie są osoby, które zerwały się ze szkoły, żeby pójść na wagary. To przedstawiciele pierwszego pokolenia, które bezpośrednio doświadczy katastrofy klimatycznej. Nas już nie będzie, oni zostaną. Z krajobrazem znanym z filmów o „Mad Maxie".