Jarosław Myjak: Polski "disneyland" w pandemii

Makijaż nałożony na twarze władzy w dobie pandemii każe jednak pytać, jak rozróżnić rzeczywistość malowaną od realności. Rzeczywiste jest bowiem to, co ludzie uznają za rzeczywiste. Polityka rozgrywa się zaś w świecie iluzji, a nie faktów. Przez ostatnie miesiące władza próbowała przejść przez kryzys epidemiczny i gospodarczy, kierując naszą uwagę na „rekonstrukcję” rządu i spory obyczajowe.

Iluzja “wesołego miasteczka"

Tym samym wstawiono nas do "disneylandu" gdzie, jak pisał Umberto Eco, „cieszyć miała iluzja świata bardziej realnego niż rzeczywistość”. Propagandowa imitacja uodporniła już wielu na „czarnowidztwo opozycji”. Władza tymczasem nie rozpoznała wyzwań i nie przygotowała kraju na drugą falę pandemii. Nadal brzmią przedwyborcze apele premiera i prezydenta. Ten pierwszy mówił, że „wirus jest w odwrocie i nie należy się go bać". A drugi, że "nikt nie wie, czy druga fala epidemii nadejdzie czy tez nie. Są różne spekulacje. Ale podkreślam, to są spekulacje”.

We wrześniu otwarto wszystkie szkoły, które stały się rozsadnikiem wirusa. Specjaliści wskazują, że władze nie miały żadnych twardych podstaw, by twierdzić, ze po 15 października epidemia zacznie stabilizować się. Czy powodowane były one partyjną troską o oblicze "disneylandu" w mediach? Wiceminister Kraska zapewniał, że „nie może być tak, żeby życie pacjenta było zagrożone”, a Jarosław Gowin dodawał, że „nikogo nie zostawimy bez pomocy”. Spokój w "disneylandzie" naruszył tylko nowy minister zdrowia

ujawniając, że: „nie mamy wszystkiego pod kontrolą”, a tak dużej eskalacji się on nie spodziewał. Iluzja pękła dopiero w tym tygodniu, gdy dzienna liczba nowych zakażeń w Polsce przekroczyła już największą dzienną liczbę przypadków COVID-19 we Włoszech odnotowaną 21 marca.