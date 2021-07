Fałszują obrazy Leona Tarasewicza

Od tego postanowienia pełnomocnik artysty złożył zażalenie do sądu. Ten w marcu 2021 r. nakazał prokuraturze prowadzenie postępowania, bo ta „nie wykonała wszystkich możliwych do wykonania czynności zmierzających do wykrycia sprawców".

– Właściciel takiego obiektu najczęściej robi też wszystko, żeby podejrzenia o jego fałszywość zlekceważyć, bo zwyczajnie nie jest to w jego interesie: zapłacił za obraz na przykład 100 tys. zł i liczy na to, że ma on teraz wartość wyższą niż cena zakupu – opisuje Sokalska. I dodaje, że to nie jest nowe zjawisko. – Szacuje się, że około 20 proc. kolekcji muzeów to falsyfikaty, niektóre mają już dziś długą historię.