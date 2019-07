Szwajcaria: Do więzienia za zbyt szybką jazdę?

Jak poinformowała policja z miasta Winterthur, 19-letni Szwajcar w pobliżu dworca w tym mieście jechał z prędkością 151 km/godz. No odcinku tym dozwolona jest prędkość 60 km/godz. Po incydencie, który miał miejsce w ostatnią środę, chłopak został zatrzymany przez policję. Ponieważ prawo jazdy zrobił dopiero rok temu i miał je na próbę, zostało mu ono natychmiast odebrane, a policja wdrożyła postępowanie karne. Grozi mu kara więzienia od jednego roku do czterech lat.

Mandat za jazdę szybszą o 6-10 km/godz. kosztuje 120 franków, o 11-15 km/godz. już 250 franków. Przy przekroczeniu limitu o 21-25 km/godz. grozi mandat oraz utrata prawa jazdy na co najmniej miesiąc. Przekroczenie dozwolonej szybkości o 50 km/godz. w terenie zabudowanym traktowane jest jako czyn karalny, za który grozi co najmniej rok więzienia.

Zagraniczni użytkownicy autostrad w Szwajcarii muszą mieć wykupioną winietę uprawniającą do korzystania z tych dróg. Winieta kosztuje 40 franków. Kto po autostradzie jedzie bez winiety, ten może zapłacić 200 franków kary. Winieta 2019 ważna jest 14 miesięcy: od 1 grudnia 2018 do 31 stycznia 2020 r.