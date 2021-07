Indie: 16-latka zgwałcona zbiorowo na oczach rodziców. Zemsta

Dramat rozegrał się w mieście Moradabad.



Rodzina i jej rodzice zostali zwabieni do domu w pobliżu stacji kolejowej pod prestekstem szukania uciekinierów 28 czerwca - dzień po tym jak para zniknęła.



Okazało się jednak, że rodzina dziewczyny w rzeczywistości szukała zemsty na rodzinie chłopaka.



16-latka miała zostać zgwałcona zbiorowo przez ojca, braci i wujków kobiety, która uciekła ze starszym bratem 16-latki. Do gwałtu doszło na oczach rodziców dziewczyny.



29 czerwca rodziców uwolniono, ale zakazano im informować policję - gdyby to zrobili dziewczyna miała zostać zabita.

