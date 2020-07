Bruksela: Seria kradzieży w Parlamencie Europejskim

O serii kradzieży poinformował niemiecki europoseł Nico Semsrott. Polityk nagrał krótkie wideo, w którym mówił o skradzionych dwóch laptopach.

Zdaniem europosła doszło także do włamań do biurek innych polityków. "Skradzione zostały laptopy, tablety, pieniądze oraz inne wartościowe rzeczy" - mówił i zauważył, że do incydentów doszło, gdy w Parlamencie Europejskim niemal nikogo nie było. Z powodu pandemii koronawirusa od marca obowiązywał zakaz odwiedzin oraz organizacji spotkań.