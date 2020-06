Zabójstwo Papały: czekanie na wyrok

„Patyk” się nie przyznaje, a główny dowód go obciążający to zeznania jego dawnego kompana z gangu.

Co o jego roli mówi Robert P.? Twierdzi, że „Patyk” ściągnął go na miejsce, by ukraść „upatrzony samochód”. Zapamiętał m.in., że „Patyk” był w granatowej bluzie i ciemnych szortach do kolan, a towarzyszący mu złodziej aut schylił się i coś poprawiał przy skarpetce. Samego zabójstwa nie widział, miał tylko słyszeć odgłos wystrzału, okrzyk i widzieć uciekających kompanów.