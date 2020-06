Zaginięcie Madeleine McCann. Śledczy poszukają ciała w studniach

Śledczy przeszukali już teren wokół dwóch domów, w których mieszkał Christian B., kiedy przebywał w Praia da Luz. Drugi dom znajduje się natomiast na wzgórzu nad kurortem Ocean Clubu, w którym mieszkali rodzice zaginionej dziewczynki.

Jak podaje dziennik "The Sun”, na terenie, na którym znajduje się dom, zlokalizowano wiele starych studni. Śledczy chcą je przeszukać. Znajduje się tam również droga, prowadząca do plaży, na której bawiła się Madeleine McCann. Śledczy podkreślają, że „mają nadzieję na zamknięcie sprawy”.

Prawnicy podejrzanego mężczyzny poinformowali, że nie odpowie na żadne pytania dotyczące Madeleine, dopóki nie zobaczy dowodu, że był związany z jej zaginięciem.

Madeleine zniknęła z pokoju kurortu wypoczynkowego w Praia da Luz 3 maja 2007. Z zeznań jej rodziców wynika, iż zostawili ją śpiącą wraz z dwójką rodzeństwa i poszli na kolację z przyjaciółmi do pobliskiego baru.

Kate i Gerry McCann twierdzą, że co kilkanaście minut chodzili do pokoju, by sprawdzić, co się dzieje z ich dziećmi. Około 22.00 matka Madeleine miała odkryć, że Madeleine nie ma w pokoju.