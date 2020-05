Wraz z koronawirusem szerzy się rasizm

Maseczki i żele antybakteryjne nie pomogą w walce z koronawirusem, bo tylko modlitwa może ochronić ludzi, epidemia to kara boska za homoseksualizm, a Chińczycy to brudasy, którzy jedzą płody – takie wątki miały znaleźć się w kazaniu wygłoszonym 1 marca w kościele we Wrocławiu. To jeden z przykładów, który znalazł się w raporcie „Wirus nienawiści” Stowarzyszenia Nigdy Więcej. To pierwsze opracowanie pokazujące, jak pandemia Covid-19 wpływa na rozwój ksenofobii i motywowanych rasizmem teorii spiskowych. Jako pierwsza opisuje je „Rzeczpospolita”.

