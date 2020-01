Japonia: 24 tys. niedostarczonych przesyłek w domu listonosza

Sprawa została zgłoszona do prokuratury w związku z podejrzeniem "złamania prawa pocztowego" - poinformował rzecznik policji w prefekturze Kanagawa, w której mieszkał 61-latek.

Lokalne media piszą, że 61-latek nie dostarczył ok. 24 tysięcy przesyłek ponieważ byłoby to dla niego zbyt męczące, a on sam nie chciał, aby jego koledzy "myśleli, że jest mniej sprawny niż młodsi listonosze".

Teraz mężczyźnie grożą ponad trzy lata więzienia i grzywna wynosząca nawet 500 tys. jenów (ok. 4500 dolarów).

Poczta Japońska zwolniła listonosza, kiedy sprawa niedostarczonych przez niego przesyłek wyszła na jaw w ubiegłym roku.