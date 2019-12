Jest akt oskarżenia w sprawie afery SKOK Wołomin

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim skierowała wczoraj do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim akt oskarżenia przeciwko Piotrowi P. w wątku prania brudnych pieniędzy w tak zwanej aferze SKOK Wołomin. Dotyczy on między innymi kierowania grupą przestępczą i prania pieniędzy.

Akt oskarżenia, który skierowano do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim liczy 700 stron i jest efektem współpracy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim z Warszawską Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Stwierdzono w nim, że Piotr P. kierował grupą przestępczą, której był założycielem, a która w latach 2007 - 2014, zajmowała się uzyskiwaniem wielomilionowych pożyczek pieniężnych ze SKOK w Wołominie. Jak ustalono, Piotr P., który działał wspólnie i w porozumieniu z innymi, zarówno ustalonymi, jak i nieustalonymi osobami, doprowadził do zawarcia co najmniej 911 umów pożyczkowych bądź kredytowych. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi w tym zakresie odrębne postępowanie.



Zgodnie z aktem oskarżenia, Piotr P. miał podejmować rożnego rodzaju działania, mające ukryć przestępne pochodzenie pieniędzy w kwocie ponad 350 milionów złotych. Jak ustalono, polegały one między innymi na tym, na rachunek swój i innych członków SKOK Wołomin, do których posiadał pełnomocnictwa, przyjmował lub polecał przyjmować róże kwoty pieniężne, które wpłacane były w gotówce i przelewem.



Piotrowi P., któremu grozi do 15 lat więzienia, przebywa w areszcie.