USA: 62-latek złapany 26 razy za kółkiem bez prawa jazdy

Rzecznik biura prokuratora stanowego i przedstawiciele biura sekretarza stanu Illinois przyznają, że nigdy nie słyszeli, by ktoś został tyle razy złapany na jeździe z nieważnym prawem jazdy.

Prokuratura nie wie, czy w przeszłości Knutson był już skazywany na więzienia za jazdę bez uprawnień.

- Jeśli to nie rekord, to jest go bliski - mówi Dave Druker, rzecznik sekretarza stanu Illinois, który chwali sąd za wyrok w tej sprawie. - W ten sposób wysyłamy sygnał, że jazda bez prawa jazdy to poważna sprawa - tłumaczy.

Ostatni raz za jazdę bez prawa jazdy Knutson został aresztowany w marcu. W 2010 roku mężczyzna dożywotnio stracił prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu.

Między 1982 a 2019 rokiem na jeździe bez prawa jazdy zatrzymywano go łącznie 26 razy.