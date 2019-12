Rosyjski wywiad zaangażowany w tajemnicze zabójstwo Gruzina w Berlinie

Zabójca okazał się 40-letni Wadim S., urodzony na Syberii – przynajmniej tak wynikało z jego paszportowych danych. Jednak policja miała znaczne wątpliwości, czy dokument był prawdziwy.

Nie podając źródeł, strona internetowa ARD poinformowała we wtorek, że dochodzenie w sprawie zabójstwa chcą przejąć prokuratorzy federalni „z powodu możliwego tła tajnych służb”. Prokuratorzy uważają, że zaangażowane w morderstwo mogło być państwo rosyjskie - dodał portal.

W berlińskim mieszkaniu Wadima S. znaleziono „znaczną ilość gotówki" oraz bilety lotnicze. Do Berlina przyleciał z Moskwy przez Paryż, miał również wykupiony powrotny bilet do rosyjskiej stolicy.

Changoszwili znany był w środowisku czeczeńskim. Urodzony w gruzińskim rejonie Pankisi (leżącym na granicy z Czeczenią, zamieszkanym przez Czeczenów) uczestniczył w drugiej wojnie czeczeńskiej (1999–2005) przeciw Rosji. Jego przyjaciele twierdzą, że ktoś chciał go otruć w 2009 r. W 2014 r. próbowano go zabić, podkładając bombę w meczecie w jego rodzinnej wiosce Duisi, rok później strzelano do niego w Tbilisi. Trafiły go cztery kule, ale przeżył. Po tym zamachu uciekł na Ukrainę, a potem do Niemiec.