Gwatemala przyznaje: W naszym kraju produkuje się kokainę

Plantacje zostały zniszczone, podobnie jak dwa laboratoria, w których wytwarzano narkotyk. Ponad 340 osób zatrzymano. Zabezpieczono 52 sztuki broni, 57 motocykli i 38 innych pojazdów.

Plantacje odnaleziono po tym jak we wschodniej części kraju wojsku przyznano specjalne uprawnienia do działania. Był to efekt zamordowania we wrześniu trzech żołnierzy, którzy wpadli w zasadzkę przemytników narkotyków.

Plantacje koki zostały odnalezione niedaleko miejsca, w którym zabito żołnierzy.

Dotychczas nieomal wyłącznymi producentami kokainy w tym regionie były Kolumbia, Peru i Boliwia.

Teraz szef MSW Gwatemali Enrique Degenhart przyznał, że jego kraj trzeba zaliczyć do grona państw produkujących kokainę.

Dotychczas Gwatemala była uważana za kraj tranzytowy, przez który przerzucano kokainę z Ameryki Południowej.

Pierwszą plantację kokainy odkryto w Gwatemali w maju 2018 roku.