Tortury, gwałty, głód. Horror w szkole koranicznej w Nigerii

Większość ofiar stanowili niepełnoletni. Niektórzy więźniowie mieli kostki skute łańcuchami, innych oprawcy przykuli do ciężkich felg, by uniemożliwić im ucieczkę. Zdjęcia wykonane podczas akcji policji dowodzą, że co najmniej jeden z przetrzymywanych chłopców był biczowany. Niektóre ofiary były w tym miejscu przetrzymywane latami. Jak relacjonowali uwolnieni, w szkole zdarzały się przypadki śmierci z głodu.

