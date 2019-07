Zatrzymano irackiego kaznodzieję. Jest skazany za terroryzm

Prawdziwe nazwisko 63-letniego Krekara brzmi Najumuddin Ahmad Faraj. Przebywał on w Norwegii od 1991 roku. We Włoszech został oskarżony o kierowanie grupą Rawti Shax powiązaną z Państwem Islamskim.

Wieczorem Krekar został zatrzymany przez policję z Oslo na podstawie międzynarodowego nakazu aresztowania. Jutro stawi się w sądzie, a następnie trafi do aresztu tymczasowego.

Adwokat mężczyzny powiedział w rozmowie z agencją AFP, że jego klient nie ma żadnego związku z Państwem Islamskim. - Jego jedynym celem jest powrót do Kurdystanu, gdzie zostać politykiem i założyć partię - dodał obrońca.

Krekar figurował na listach terrorystów od 2003 roku. Norweskie prawo zabrania jego deportacji do Iraku, ponieważ grozi mu tam kara śmieci.

W 2016 roku Włochy anulowały wniosek o ekstradycję Krekara, co wywołało rozczarowanie wśród norweskich urzędników, którzy postrzegali to jako szansę pozbycia się go z kraju.

Krekar spędził w norweskim więzieniu kilka lat za groźby i podżeganie do przemocy.