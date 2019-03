Brazylia: Zaatakowany konwój z paliwem jądrowym. Prawdopodobnie przez przypadek

Uzbrojeni w broń palną napastnicy zaatakowali konwój ciężarówek przewożących paliwo uranowe do elektrowni jądrowej w pobliżu brazylijskiego miasta Rio de Janeiro.

Konwój został zaatakowany, gdy przejeżdżał obok terenów kontrolowanych przez handlarzy narkotyków w Angra dos Reis, mieście turystycznym położonym niecałe 150 km od Rio.

Poniżej dalsza część artykułu

Policja eskortująca konwój odpowiedziała na atak i doszło do strzelaniny. Nikt nie jednak nie został w niej ranny, nie doszło też do zatrzymań - informują miejscowe media.

Konwój dotarł bezpiecznie do elektrowni Angra 2 20 minut po ataku.

Atak na autostradzie Rio-Santos to najnowszy z całej serii incydentów, do których doszło na popularnym turystycznym obszarze. Konwój przewoził paliwo wyprodukowane w Resende w stanie Rio De Janeiro. Według brazylijskiej policji drogowej, celem ataku nie było jednak przejęcie uranu, a zabicie funkcjonariuszy. Prawdopodobnie konwój przejeżdżał w okolicy miejsca, w którym chwilę wcześniej doszło do strzelaniny. Przestępcy, biorąc konwój za policyjne wsparcie, zaatakowali go.

- Niestety, ataki przestępców stały się częste w tym rejonie... Taki piękny region, z dużym zainteresowaniem turystów, stał się niebezpiecznym miejscem - powiedział rzecznik policji José Hélio Macedo.

Uran był transportowany w kontenerach pancernych w „stanie naturalnym” i nie stwarzał ryzyka napromieniowania - podała brazylijska agencja nuklearna Eletronuclear.