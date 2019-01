Miller o ataku na Adamowicza: Polska jest bezpieczna, dopóki nie zostanie zaatakowana

- Ten obraz na pewno utrudni prace rządowym propagandystom, którzy przy każdej okazji powtarzają, że Polska jest bezpieczna, zwłaszcza na tle innych krajów. Okazuje się, że jest bezpieczna, dopóki nie zostanie zaatakowana - mówił w RMF FM były premier Leszek Miller, komentując przebieg ataku nożownika na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku.

Ok. 20 w czasie finału WOŚP w Gdańsku 27-letni mężczyzna wbiegł na scenę i zadał kilka ciosów nożem prezydentowi Adamowiczowi, po czym przez kilkadziesiąt sekund chodził po scenie zanim został obezwładniony. Adamowicz doznał ciężkich obrażeń i przeszedł pięciogodzinną operację. Jego stan jest obecnie określany jako bardzo ciężki.

Miller podkreślił, że obecnie "myśli biegną do gdańskiego szpitala, gdzie walczy o życie człowiek". - Nawet nie prezydent, nie z Platformy, nie PiS-owiec, nie SLD-owiec, tylko po prostu człowiek - dodał.

Były premier zaznaczył jednocześnie, że "cały czas stoi mu przed oczyma obraz triumfującego bandyty, który biega po scenie pełnej ludzi z 15-centymetrowym nożem w ręku i nikt nie reaguje".

- Na scenie było pełno ludzi i przynajmniej kilku z nich musiało to widzieć w szczegółach. Ten obraz na pewno utrudni prace rządowym propagandystom, którzy przy każdej okazji powtarzają, że Polska jest bezpieczna, zwłaszcza na tle innych krajów. Okazuje się, że jest bezpieczna, dopóki nie zostanie zaatakowana - stwierdził Miller.

- Jeżeli jakieś wnioski powinny zostać wyciągnięte z tego nieszczęścia, to takie, żeby w przyszłości każdemu następnemu bandycie nie było tak łatwo zranić czy zamordować kolejnego człowieka - zaapelował Miller.

O sprawcy napadu Miller mówił, że "jest to pospolity bandyta". - Przypisywanie mu jakiś intencji politycznych jest błędem, a co więcej - wychodzi naprzeciw jego oczekiwaniom. Jeżeli nie zostaną wyciągnięte żadne wnioski z tego nieszczęścia, to przecież takich szaleńców nie brakuje w Polsce - ostrzegł były premier.