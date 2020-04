Amerykański potentat mięsny Tyson zamyka swój największy zakład. Przez koronawirusa

Zakład od jakiegoś już czasu pracował na zwolnionych obrotach po ty jak część pracowników poszła na zwolnienia lekarskie. W zakładzie zatrudniającym 2800 osób 182 okazały się zarażone koronawirusem - wynika z danych hrabstwa Black Hawk. W sumie w tym hrabstwie zanotowano 374 przypadki COVID-19. W zeszły tygodniu burmistrz Waterloo Quentin Hart zaapelował do Tyson, by zamknąć zakład z powodu dużego ryzyka dla zdrowia publicznego.

Koncern nie poinformował do kiedy zakład będzie zamknięty. Według telewizji CNN będzie to zależało od wielu czynników, m.in. tego jak wypadną testy pracowników i ile osób okaże się zarażonych. Prezes Tyson Fresh Meats Steve Stouffer poinformował w specjalnym oświadczeniu, że bezpieczeństwo pracowników oraz lokalnej społeczności jest dla firmy najważniejsze i dalsze działania będą od tego uzależnione. Jednocześnie koncern zapewnił, że nie dopuści do przerwania produkcji i nadal będzie dostarczał mięso do hurtowni i sklepów, by "nie zabrakło ich dla amerykańskich rodzin".