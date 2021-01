Producenci mięsa chcą szybkich szczepieńdla pracowników

Przedstawiciele brytyjskiego przemysłu mięsnego apelują do rządu by jak najszybciej zaszczepić pracowników z tego sektora, by zachować ciągłość dostaw do sklepów. To samo ma dotyczyć pracowników w portach, urzędach celnych i innych instytucja zajmujących się dostawami żywności na terenie Wielkiej Brytanii - informuje BBC.

