Anglicy oburzeni. Wstęp do baru i restauracji tylko po złożeniu podpisu

Innego zdania są jednak przedsiębiorcy, którzy obawiają się, że rygorystyczne wymogi i przymus dzielenia się swoimi danymi zniechęcą potencjalnych klientów do odwiedzin. Branżowe stowarzyszenia UK Hospitality, British Beer & Pub Association i British Institute of Innkeeping podkreśliły we wspólnym oświadczeniu, że będzie to tylko dodatkowe obciążenie dla pogrążonych już w głębokim kryzysie lokali gastronomicznych i może także doprowadzić do napięć i agresywnych zachowań. To na pracowników lokali spadnie bowiem obowiązek zbierania podpisów od klientów i odmawiania wstępu tym, którzy nie zastosują się do wymogów. Władze nie określiły, jak dokładnie kadra ma radzić sobie w takich sytuacjach, poinformowały jedynie, że właściciele obiektów mają podjąć „rozsądne działania”, by zatrzymać niepokornych klientów przed wejściem, inaczej grozi im kara do 1000 funtów.