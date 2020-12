Ostatnie szarże Trumpa

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi próbowała w wigilię uzyskać poparcie ustawodawców na poprawkę do pakietu, ale republikańscy kongresmani nie zgodzili się na wypłaty w wysokości 2000 dolarów na osobę. W rezultacie, zamiast cieszyć się świątecznym prezentem od Kongresu, Amerykanie spędzili długi weekend, zastanawiając się, co będzie dalej.

Trump nie odniósł się do piątkowego wybuchu w Nashville, który prawdopodobnie był planowanym zamachem, ale narzekał, że jego żona nie wystąpiła na okładce żadnego magazynu od momentu, gdy on zasiadł w Białym Domu.

W sobotę komunikował na Twitterze swoją złość z powodu przegranych wyborów i nazwał prezydenta elekta Joego Bidena „Podrabianym Prezydentem". – Jeżeli demokratycznemu kandydatowi na prezydenta skradziono by wybory [...], demokratyczni senatorowie uznaliby to za akt wojny i walczyliby do śmierci. Mitch [Mc Connell – lider republikańskiej większości w Senacie – red.] i republikanie NIC nie robią" – pisał prezydent. Skrytykował też prokuratora generalnego Williama Barra, Departament Sprawiedliwości, FBI i Sąd Najwyższy. – Sąd Najwyższy w sprawie oszustw wyborczych jest niekompetentny i słaby. Mamy absolutny DOWÓD, ale sędziowie nie chcą na niego patrzeć [...]. Powinni się wstydzić. Historia to zapamięta. Nie poddajemy się. Do zobaczenia w D.C. 6 stycznia" – odgrażał się Trump.