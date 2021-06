Rudy Giuliani zawieszony w czynnościach adwokackich

John Leventhal i Barry Kamins, dwaj obrońcy Giulianiego, powiedzieli, że są rozczarowani decyzją. - Nasz klient nie stanowi aktualnego zagrożenia dla interesu publicznego - oświadczyli. - Wierzymy, że gdy kwestie te zostaną w pełni zbadane podczas rozprawy, pan Giuliani zostanie przywrócony do pracy jako ceniony członek zawodu prawnika, któremu tak dobrze służył w swoich licznych funkcjach przez tak wiele lat - dodali.

Pięcioosobowy Wydział Apelacyjny na Manhattanie znalazł "niepodważalne" dowody na to, że Giuliani złożył "ewidentnie fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia, próbując obalić wybory, które wygrał demokrata Joe Biden.

77-letni Rudy Giuliani to były prokurator USA na Manhattanie i burmistrz Nowego Jorku. W czwartek został ukarany za publicznej wysuwanie nieuzasadnionych twierdzeń w sądzie, zeznaniach przed politykami, konferencjach prasowych i innych wystąpieniach w mediach na temat oszustw wyborczych.

Sąd stwierdził, że Giuliani złożył liczne fałszywe oświadczenia na temat głosowania w Arizonie, Georgii i Pensylwanii, w tym, że setki tysięcy kart wyborczych zostało nieprawidłowo policzone.

Sąd odrzucił argument Giulianiego, że dochodzenie w sprawie jego zachowania narusza jego konstytucyjne prawo do wolności słowa. Zasugerował też, że zawieszenie może stać się trwałe.

Zawieszenie Giulianiego zostało wprowadzone w życie w trybie natychmiastowym. Nie są to jedyne sprawy, które toczą się przeciwko niemu. Prokuratorzy federalni na Manhattanie badają sprawy związane z działalnością Giulianiego na Ukrainie, w tym to, czy nie naruszył on przepisów o lobbingu, działając jako niezarejestrowany zagraniczny agent podczas pracy jako prawnik Trumpa.

Giuliani otrzymał licencję prawniczą w 1969 roku. Zaczął reprezentować Trumpa w kwietniu 2018 roku, gdy prokuratura badała ingerencję Rosji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku.