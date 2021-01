Greta Thunberg dogryza Donaldowi Trumpowi. "Nie może się doczekać świetlanej przyszłości"

Teraz Greta Thunberg odgryzła się Trumpowi, nawiązując do jego słów. "Wygląda na bardzo szczęśliwego starszego mężczyznę, który nie może się doczekać świetlanej i wspaniałej przyszłości. Tak miło to zobaczyć!" - napisała we wpisie opublikowanym na Twitterze. Szwedka do wpisu dodała również zdjęcie odlatującego z Waszyngtonu Trumpa.

Donald Trump oraz jego żona Melania opuścili Biały Dom po godzinie 14.00 czasu polskiego. Para prezydencka udała się do bazy wojskowej Joint Base Andrews, skąd udała na Florydę.

Przed godz. 18.00 czasu polskiego prezydent-elekt Joe Biden złożył przysięgę i został 46. prezydentem USA zastępując na tym stanowisku Donalda Trumpa.