Zwolennicy i przeciwnicy Trumpa starli się w San Diego

Telewizja KSWB-TV opublikowała na Twitterze wideo, na którym można zobaczyć kilka osób, ubranych w większości na czarno i machających flagą Antify - jedna z nich rzuca składanym krzesłem w kierunku małej grupy, uczestniczącej w maszu na promenadzie Pacific Beach, inny mężczyzna rozpyla chemiczny środek, przypuszczalnie gaz.

#breaking trump supporters clash with BLM and antifa on the boardwalk in PB. Heavy police presence some fights and scuffles. Pepper spray etc (not from pd). @fox5sandiego pic.twitter.com/SrMjWnISlZ