Bush: To przyprawia o mdłości. Obama: Wstyd i hańba

„Jestem przerażony lekkomyślnym zachowaniem niektórych przywódców politycznych od czasu wyborów i brakiem szacunku, okazanym dzisiaj, dla naszych instytucji, tradycji i organów bezpieczeństwa.Gwałtowny atak na Kapitol i zakłócenie konstytucyjnie nakazanego posiedzenia Kongresu został przeprowadzony przez ludzi, których pasje zostały podsycone przez kłamstwa i fałszywe nadzieje” - ocenił poprzedni prezydent z Partii Republikańskiej.

„Powstanie może wyrządzić ogromne szkody naszemu narodowi i jego reputacji. W Stanach Zjednoczonych fundamentalnym obowiązkiem każdego obywatela jest wspieranie rządów prawa” - dodał Bush, zwracając się do wyborców rozczarowanych wygraną w głosowaniu Joe Bidena. „Nasz kraj jest ważniejszy niż polityka w tej chwili. Pozwólmy wybranym przez naród osobom wypełniać swoje obowiązki i reprezentować nas w spokojnych i bezpiecznych warunkach” - zaapelował.

