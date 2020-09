Joe Biden o "strefach wolnych od LGBT": nie ma dla nich miejsca

W ubiegłym tygodniu szefowa Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen zaprotestowała przeciwko homofobicznym działaniom podejmowanym w Polsce. Stwierdziła, że w Unii Europejskiej nie ma miejsca na "strefy wolne od LGBT".

- Strefy wolne od LGBTQI są strefami wolnymi od ludzkości. I nie mają one miejsce w naszej (europejskiej) Unii - powiedziała.

- Naruszenia zasad państwa prawa nie mogą być tolerowane - dodała szefowa Komisji Europejskiej.

Do orędzia Ursuli Von der Leyen odniósł się Joe Biden. "Powiem jasno: prawa LGBTQ+ to prawa człowieka - a strefy wolne od LGBT nie mogą mieć miejsca ani w Unii Europejskiej, ani na świecie" - napisał na Twitterze kandydat Demokratów w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

Let me be clear: LGBTQ+ rights are human rights — and “LGBT-free zones” have no place in the European Union or anywhere in the world. https://t.co/zc8YvSq6iN