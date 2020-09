Donald Trump: Miesiącami możemy nie poznać zwycięzcy wyborów

Zdaniem prezydenta jest bardzo mało prawdopodobne, aby Amerykanie już w noc wyborów poznali nazwisko zwycięzcy.

- Mógłbym prowadzić, a oni wtedy będą ciągle dostawać karty do głosowania, i karty do głosowania, i karty do głosowania, i karty do głosowania. Twierdzą, że karty mogą dotrzeć późno - tłumaczył.

Sondaże wskazują, że więcej Demokratów niż Republikanów planuje głosować drogą pocztową, aby uniknąć pojawiania się w lokalach wyborczych. Obawa związana jest z trwającą epidemią koronawirusa.