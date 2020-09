Debata Trump - Biden. Pierwsze bezpośrednie starcie

Donald Trump i Joe Biden będą debatować nad szeregiem pilnych wyzwań politycznych, włączając w to pandemię koronawirusa, która doprowadziła do śmierci ponad 200 tys. osób w Stanach Zjednoczonych i miliony pozbawiła pracy, nominację Amy Coney Barrett do Sądu Najwyższego oraz ciągłe protesty w sprawie sprawiedliwości rasowej.

Amerykańcy komentatorzy uważają, że pierwsza debata może być szczególnie ważna dla Bidena. Dobry występ może dać mu szansę na udowodnienie, że zakończy prezydenturę Trumpa.

Kandydat Demokratów prowadzi w krajowych badaniach opinii publicznej, ale sondaże z kluczowych stanów wskazuję na zbliżone wyniki obu kandydatów.

90-minutowa debata zostanie zorganizowana na uniwersytecie Case Western Reserve w Cleveland w stanie Ohio.

Debata będzie podzielona na sześć kategorii: przeszłość kandydatów, nominacja do Sądu Najwyższego, Covid-19, gospodarka, relacje rasowe i przemoc w amerykańskich miastach oraz uczciwość procesu wyborczego.

Chociaż wydaje się, że większość wyborców jest już pewnych swojego wyboru, zmiany nadal wydają się możliwe. Z przeprowadzonego w ubiegłym tygodniu Reuters/Ipsos wynika, że około 17% zwolenników Trumpa i Bidena wskazało, że mogą zmienić swój głos.