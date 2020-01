Książka Boltona pogrąży Trumpa? Napisał o Ukrainie

Biały Dom nie skomentował na razie tych doniesień, podobnie jak adwokaci Donalda Trumpa.

Twierdzenia Boltona są bardzo istotne, ponieważ mogą podważyć jedną z głównych linii obrony Trumpa w trakcie procesu w sprawie impeachmentu. Prezydent USA utrzymuje bowiem, że nie było żadnego związku między wstrzymaniem pomocy a naciskami na Ukrainę w sprawie dochodzenia dotyczącego przeciwników politycznych Trumpa, w tym Joe Bidena, którego syn Hunter był dyrektorem w ukraińskiej firmie energetycznej.

Według „Ne York Timesa” Trump był przez kilka tygodni namawiany przez swoich doradców, w tym Boltona, sekretarza stanu Mike'a Pompeo i sekretarza obrony Marka Espera, by uwolnił dla Ukrainy zamrożoną pomoc. Ale w czasie dyskusji z Boltonem w sierpniu 2019 r. Trump miał powiedział, że nie chce uwolnić pieniędzy, dopóki ukraińscy urzędnicy nie przekażą wszystkich materiałów dotyczących dochodzenia ws. m.in. Bidena.

„Na kilkudziesięciu stronach Bolton opisał, jak rozwijała się ukraińska sprawa przez kilka miesięcy, dopóki we wrześniu nie odszedł z Białego Domu. Opisał nie tylko lekceważenie Ukrainy przez prezydenta, ale także nowe szczegóły na temat ważnych urzędników” - twierdzi „NYT”.

Według gazety Bolton pokazał manuskrypt swojej książki bliskim współpracownikom i zgodnie z procedurami przesłał go do Białego Domu w celu przeprowadzenia standardowego procesu kontroli tekstu. Książka nie ma ustalonej daty publikacji. Oznacza to, że Biały Dom może wykorzystać procedurę do opóźnienia premiery, albo nawet całkowicie zablokować publikację.