Ostry list Donalda Trumpa do Nancy Pelosi. "Przynosicie ból i cierpienie naszej republice"

"Obraża pani wierzących Amerykanów wciąż mówiąc 'Modlę się za prezydenta', gdy wie pani, że to stwierdzenie jest nieprawdziwe, chyba że ma być rozumiane negatywnie. Robi pani okropną rzecz, ale to pani będzie musiała z tym żyć, nie ja!" - czytamy w liście.

We wtorek Donald Trump wysłał spikerce Izby Reprezentantów z Partii Demokratycznej, Nancy Pelosi, sześciostronicowy list. "Piszę, by wyrazić stanowczy protest przeciwko partyjnej krucjacie impeachmentu prowadzonej przez Demokratów w Izbie Reprezentantów" - napisał prezydent.

"To wy ingerujecie w wybory w Ameryce. To wy podważacie amerykańską demokrację. To wy utrudniacie pracę wymiaru sprawiedliwości. To wy przynosicie ból i cierpienie naszej republice dla waszych egoistycznych osobistych, politycznych i partyjnych korzyści" - stwierdził prezydent.

Pierwszy zarzut impeachmentu, nadużycia władzy, jest według Trumpa "kompletnie nieszczerym, bezwartościowym i bezpodstawnym wytworem wyobraźni" Pelosi. Trump napisał w liście, że jego rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim były "całkowicie niewinne". Według Trumpa, Demokraci próbują go odwołać stawiając mu fałszywy zarzut że zrobił coś, do czego, zdaniem prezydenta, w niedawnym wywiadzie dla NPR przyznał się były wiceprezydent Joe Biden (ubiegający się o nominację Demokratów w nadchodzących wyborach prezydenckich).

Odnosząc się do impeachmentu Trump stwierdził, że odmówiono mu gwarantowanych konstytucją praw m.in. do przedstawienia dowodów, do obecności obrońcy i skonfrontowania się z oskarżycielami. "Bardziej sprawiedliwe były procesy czarownic w Salem" - ocenił prezydent.

Podkreślił, że impeachment to partyjna próba zamachu stanu, która, jak wskazują ostatnie sondaże, nie przyniesie Demokratom korzyści w czasie wyborów. "Nie chodzi wam tylko o mnie, prezydenta, chcecie dopaść całą Partię Republikańską. Ale z powodu tej ogromnej niesprawiedliwości nasza partia jest zjednoczona bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli będziecie kontynuować tę szaradę impeachmentu, historia oceni was surowo" - czytamy w liście.

Prezydent zarzucił Demokratom fałszywą powagę i rezerwę w podejściu do impeachmentu. "Nikt myślący wam nie wierzy. Odkąd wygrałem wybory, Partia Demokratyczna została ogarnięta gorączką impeachmentu. Żadnej powściągliwości. To nie jest poważna sprawa. Robicie sobie kpiny z impeachmentu i ledwo staracie się ukryć swą nienawiść do mnie, do Partii Republikańskiej i dziesiątków milionów patriotycznych Amerykanów. Wyborcy są mądrzy i potrafią przejrzeć tę waszą pustą i niebezpieczną grę" - napisał Trump.

Wyraził przekonanie, że w nadchodzącym w 2020 r. głosowaniu powszechnym wyborcy nie darują Demokratom niesprawiedliwości i nadużyć władzy.

Trump napisał, że Demokraci powinni przerwać procedurę impeachmentu i wrócić do pracy na rzecz obywateli. "Nie mam złudzeń, że to zrobicie, piszę ten list na potrzeby historii" - zastrzegł.

"Za sto lat, gdy ludzie spojrzą na tę sprawę, chcę, by ją zrozumieli, i wyciągnęli z niej wnioski, by ona nigdy więcej nie przytrafiła się innemu prezydentowi" - zakończył.