Trump buduje mur na granicy w Kolorado, gdzie nie ma granicy

Trump wymienił Kolorado obok stanów leżących na granicy z Meksykiem, takich jak Nowy Meksyk, czy Teksas.

Na słowa Trumpa zareagował gubernator Kolorado, Demokrata Jared Polis.

"Na szczęście Kolorado oferuje obecnie darmowe, całodzienne przedszkola, gdzie nasze dzieci mogą nauczyć się podstaw geografii" - napisał Polski dodając, że wypowiedź Trumpa jest "żenująca" ponieważ Kolorado "nie graniczy z Meksykiem".

(Kiddingly) We’re building a Wall in Colorado”(then stated, “we’re not building a Wall in Kansas but they get the benefit of the Wall we’re building on the Border”) refered to people in the very packed auditorium, from Colorado & Kansas, getting the benefit of the Border Wall!