CNN: Ile warta jest Grenlandia? Co najmniej 1,3 mld dol.

Premier Danii, Mette Frederiksen, wykluczyła możliwość sprzedania Grenlandii Stanom Zjednoczonym po tym jak Trump potwierdził doniesienia prasowe, że w czasie wizyty w Danii prezydent USA chce rozmawiać o zakupie Grenlandii. Również przedstawiciele rządu cieszącej się autonomią Grenlandii zdecydowanie odrzucili pomysł sprzedaży wyspy USA.

CNN zastanawia się jednak ile musiałyby zapłacić za Grenlandię Stany, gdyby Dania prezentowała inne stanowisko. Zdaniem amerykańskiej stacji 1,3 mld dol. byłoby zbyt małą kwotą, aby skłonić Danię do sprzedaży wyspy, nawet gdyby Kopenhaga rozważała taką sprzedaż.

CNN przypomina, że w 1917 roku USA kupiły duńskie terytorium zależne - Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - za 25 mln dolarów w złocie, co stanowi równowartość dzisiejszych 500 mln dolarów.

Z kolei w 1867 r. USA kupiły Alaskę od Rosji za 7,2 mln ówczesnych dolarów, a w 1803 r. Luizjanę od Francji - za 15 mln dolarów.

- USA kupiły Alaskę za grosze - ok. 125 mln dzisiejszych dolarów. Grenlandia byłaby znacznie bardziej kosztowna - uważa prof. Iwan Morgan z University College of London's Institute of the Americas. Jego zdaniem cena Grenlandii mogłaby sięgnąć bilionów dolarów.

Tim Boersma z Columbia University's Center on Global Energy Policy zwraca z kolei uwagę, że zakup Grenlandii byłby inwestycją w przyszłość. - Jeśli chodzi o energetykę i surowce, Grenlandia jest krajem słabo rozwiniętym i brakuje jej podstawowej infrastruktury do przeprowadzania prac wydobywczych na dużą skalę - twierdzi. - Trudno uwierzyć, aby Trump był zainteresowany surowcami energetycznymi czy minerałami - dodaje.

Ponadto - jak zwraca uwagę CNN - zakup Grenlandii wiązałby się z kosztami społecznymi dla USA. Na wyspie mieszka - jak czytamy - 56 tys. osób, z czego 9 proc. jest bezrobotnych (bezrobocie jest szczególnie wysokie wśród młodych osób.

W górnictwie zatrudnionych jest na Grenlandii średnio 124 osób miesięcznie - wynika z oficjalnych danych z 2015 roku.