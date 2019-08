"Trump dla Żydów jak drugie przyjście Boga". Trump: Dziękuję

Root mówi, że "urodził się Żydem" i przyznaje, że 75 proc. Żydów w USA to wyborcy Demokratów, którzy nie lubią Trumpa.

- To jest najlepszy prezydent dla Żydów w Izraelu w historii. Nie tylko w Ameryce, Trump jest najlepszym prezydentem dla Izraela w historii świata. I Żydzi kochają go, jakby był Królem Izraela. Jakby był drugim przyjściem Boga - mówił Root.

- W Ameryce, amerykańscy Żydzi nie lubią go - dodał Root. - Oni nie wiedzą co robią i mówią. To bez sensu, ale w porządku. On nadal robi swoje. Czyni dla nas dobro. Dobro dla Żydów, dobro dla czarnoskórych, dobro dla gejów. Jest dobry dla każdego w Ameryce, kto chce pracować - podkreślił.

W podanym dalej przez Trumpa fragmencie programu Root mówi z kolei, że "Żydzi głosujący na Demokratów głosują przeciwko sobie".