Znikający faworyt demokratów

Razy za Obamę

Po czerwcowej debacie, w której nieporadnie bronił się przed zarzutami Kamali Harris co do jego działań politycznych dotyczących segregacji rasowej, tym razem były wiceprezydent miał szansę pokazać, na co go stać. Ale teraz do ataku na Bidena przyłączyli się m.in. sen. Cory Booker, sen. Kirsten Gillibrand, Julian Casto i Bill de Blasio. Biden dostał sporo czasu antenowego, lepiej mu szło niż miesiąc temu, ale wykorzystał go tylko, by się bronić. – Miał okazję zdominować scenę, a tymczasem w oczach widzów spadł do poziomu pozostałych kandydatów – ocenili komentatorzy CNN.

Wiele ataków na Bidena wymierzanych przez jego bardziej liberalnych rywali miało w podtekście krytykę administracji Baracka Obamy, w której był wiceprezydentem. – Demokraci więcej atakowali Baracka Obamę niż mnie – zdziwił się prezydent Trump dzień po debacie.

Szczególne spory pojawiły się w sprawie reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych zwanej Obamacare. Bardziej liberalni kandydaci (m.in. Bernie Sanders, Elizabeth Warren czy Bill de Blasio) walczą o rządowy Medicare for All. A reszta o różne wersje programu w mniejszej lub większej mierze oparte na rynku prywatnych ubezpieczycieli.

Spory między kandydatami wybuchały też w innych ważnych kwestiach: deportacji nieposiadających dokumentów imigrantów, systemu sądownictwa, broni atomowej czy wolnego handlu. Tu również Biden musiał bronić swego byłego szefa przed krytyką rywali.

Podziały w tej partii mają podłoże nie tylko ideologiczne, ale też pokoleniowe czy rasowe. Płeć, rasa czy wiek niektórych kandydatów sprawiłyby, że w razie wygranej ich prezydentury byłyby historyczne. Na przykład Kamala Harris byłaby pierwszą ciemnoskórą kobietą w Białym Domu. 37-letni Pete Sanders, 40 lat młodszy od Bidena i Bernie Sandersa, gdyby wygrał, byłby najmłodszym w historii przywódcą USA.

Wiek i 40-letnie doświadczenie w polityce w przypadku Bidena okazują się bronią obosieczną. Wielokrotnie skarżył się, że jego rywale atakują go za coś, co „wydarzyło się bardzo dawno temu".

– Jest z pokolenia o umiarkowanych poglądach i to jest jego wielki atut. Ale może wcale nie ma szans na wygraną – stwierdziła jedna z komentatorek.