Trump znów krytykuje Twittera. Na Twitterze

"Twitter powinien pozwolić zakazanym głosom konserwatywnym powrócić na ich platformę, bez żadnych ograniczeń" - napisał Trump... na Twitterze.

"To się nazywa wolność słowa, pamiętajcie. Popełniacie gigantyczny błąd!" - dodał.

Twitter i inne platformy mediów społecznościowych, takie jak Facebook, Instagram czy YouTube, w ostatnim czasie znajdujące się pod coraz większą presją międzynarodową, coraz częściej blokują konta oskarżane o podżeganie do przemocy i wykorzystywanie platform do promowania treści antysemickich, rasistowskich i teorii spiskowych. Zdaniem krytyków sieci społecznościowe nie działają wystarczająco szybko, aby usunąć szokujący lub kontrowersyjny materiał.

Twitter should let the banned Conservative Voices back onto their platform, without restriction. It’s called Freedom of Speech, remember. You are making a Giant Mistake!