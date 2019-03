Kongresmen kpi: Za mało seksu? Wina Trumpa

Republikański kongresmen Dan Crenshaw kpił z oburzenia, jakie wywołuje polityka Donalda Trumpa u jego przeciwników, zachęcając dziennikarzy zebranych na dorocznym obiedzie wydawanym przez Washington Press Club Foundation, by winili Trumpa za wszystko - także za to, że rzadziej chodzą na randki i uprawiają mniej seksu.

Crenshaw mówił, że obecnie w USA łatwo wywołać reakcję opinii publicznej, zwłaszcza, gdy wymieni się prezydenta Trumpa.

Poniżej dalsza część artykułu

- Upadłeś i przewróciłeś się? Wina Trumpa. Telefon się rozładował, zanim zdążyłeś zamówić Ubera? Trump. Chodzisz rzadziej na randki, uprawiasz mniej seksu? Zdecydowanie wina Trumpa - ironizował.

Nawiązując do zablokowanego przez Donalda Trumpa wylotu przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi do Afganistanu w czasie częściowego zamknięcia rządu w czasie sporu między prezydentem a Kongresem o pieniądze na budowę muru na granicy USA z Meksykiem, Crenshaw stwierdził również: - Twój samolot nie poleci do Afganistanu. Trump!

Po czym śmiejąc się dodał: - Akurat to rzeczywiście było winą Trumpa.

Cernshaw żartował też z dziennikarzy wypominając im sympatyzowanie z Demokratami. - Trochę się denerwowałem przygotowując się do tego wystąpienia, ponieważ mówili mi: "Tak, rób sobie żarty z Demokratów, będzie w porządku", a ja nie byłem pewien czy zacząć żartować z Demokratów, czy zgrywać się z prasy, a pote pomyślałem: "Ech, przecież to to samo" - mówił.

Kongresmen zwrócił też dziennikarzom uwagę, że w czasach Trumpa "dziennikarstwo jest znów fajne". - Macie nieskończenie dużo materiału, bądźcie uczciwi, biznes się kręci - mówił.

- Powinniście mu być wdzięczni - dodał Crenshaw.