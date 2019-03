Samuel L. Jackson o Trumpie: Ten s...syn niszczy planetę

Aktor Samuel L. Jackson w ostrych słowach zaatakował prezydent USA Donalda Trumpa. Zarzucił, że wiele osób nie ma odwagi, by wprost powiedzieć, co sądzi o prezydencie. - Jeśli milczysz, jesteś współwinnym - powiedział.

Samuel L. Jackson powiedział, że nie czuł złości, gdy w USA obowiązywała segregacja rasowa. aktor dodał, że więcej gniewu jest w nim obecnie.

- Czuję ją bardziej teraz, ponieważ widzę tych gości, i wiem, że to ci sami goście: Trump, Mitch McConnell. Kiedy ich słyszę, słyszę te same głosy. Nie było wątpliwości, po jakiej są stronie, że kiedykolwiek będą traktowali cię jak równego sobie - powiedział Jackson.

- Myślę, że czujemy się tak, jak przez osiem lat czuli się ci, którzy nienawidzili Obamy. A oni mówili co myślą (...) Ten s...syn niszczy planetę i robi inne wariactwa. A ludzie myślą, że to w porządku. To nie jest, k..., w porządku. A jeśli milczysz, jesteś współwinnym - dodał.

Aktor dodał, że docierają do niego głosy osób, które zapowiadają, że nie będą oglądać filmów z jego udziałem. - Co mnie to, k..., obchodzi? Nawet jeśli, to nie stracę żadnych pieniędzy. Już zrealizowałem ten czek. Pieprz się. Spal kasety z moimi filmami. Nic mnie to nie obchodzi - odpowiedział.

