Republikański senator: Praca w Białym Domu? Mówcie, że chodziliście z Ivanką

Senator John Kennedy, Republikanin z Luizjany, w czasie kolacji organizowanej przez Gridiron Club and Foundation (jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych organizacji dziennikarskich w Waszyngtonie) zażartował z administracji Donalda Trumpa - odnotowuje amerykański "Newsweek".

- Jestem zdenerwowany jak ciężarna zakonnica, nazywam się John Kennedy, jestem senatorem USA i reprezentuje mieszkańców Luizjany w wiadomościach emitowanych przez kablówki w całym kraju - mówił w czasie swojego wystąpienia senator.

Poniżej dalsza część artykułu

- Wiem, że jest tu trochę dziennikarzy piszących. Wiem, że źle wam się wiedzie. Jestem z rządu. Jestem tu, żeby wam pomóc - dodał.

Kennedy mówił następnie, że dziennikarze powinni rozważyć aplikowanie do pracy w Białym Domu. - Mają mnóstwo stanowisk. Powiedzcie im tylko, że zmiany klimatyczne to fałsz i że umawialiście się z Ivanką, jeśli możecie - stwierdził.

Senator żartował też ze swojego rodzinnego stanu. - Mówiąc poważnie, kocham gazety. Czytam kilka codziennie. Może to was zaskoczy. Wprowadziliśmy obowiązkową naukę czytania w Luizjanie ok. 10 lat temu - stwierdził.

- To najlepsza rzecz jaką zrobiliśmy. Możemy czytać billboardy. Możemy czytać to, co znajduje się na opakowaniach płatków śniadaniowych. To świetne - dodał.

- I, tak dla waszej wiedzy, mamy elektryczność, w odróżnieniu od Alabamy. Nasi rywale, nasi arcywrogowie. Czy wiecie, że Alabama podniosła wiek, w którym spożywanie alkoholu jest legalne do 32 lat? Chcieli, żeby alkohol zniknął z liceów - mówił.