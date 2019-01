Śledztwo w sprawie Trumpa. Amerykanie wątpią w bezstronność

Specjalny prokurator Robert S. Mueller prowadzi śledztwo w sprawie rosyjskich powiązań w czasie kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa w 2016 roku. Połowa Amerykanów wątpi w uczciwość tego dochodzenia.

Obywatele Stanów Zjednoczonych mają mieszane uczucia wobec toczącego się śledztwa. Jednocześnie większość chce, by Demokraci wykorzystali swoją większość w Izbie Reprezentantów, by lepiej przyjrzeć się finansom i zagranicznym kontaktom prezydent Donalda Trumpa.

Połowa Amerykanów twierdzi, że tylko częściowo lub w ogóle nie ma pewności, że raport Muellera będzie sprawiedliwy i bezstronny, a 43 procent twierdzi, że ma co najmniej spore zaufanie co do jego uczciwości.

Ankieta została przeprowadzona od poniedziałku do czwartku, dzień przed postawieniem zarzutów długoletniemu przyjacielowi Trumpa Rogerowi Stone'owi.

Zarzuty dotyczą m.in. składania fałszywych zeznań, utrudniania śledztwa, manipulowania świadkami. Według śledczych w trakcie kampanii wyborczej w 2016 r. Stone kontaktował się z Julianem Assange'em, założycielem WikiLeaks, i wiedział, że portal ten będzie publikował e-maile wykradzione z archiwów Partii Demokratycznej z zamiarem zaszkodzenia Hillary Clinton.

Jednocześnie 53 proc. Amerykanów uważa, że Trump i Republikanie w Kongresie są winni trwającemu sześć tygodni częściowemu zamknięciu rządu, które tymczasowo zakończyło porozumienie zawarte przez Trumpa z Demokratami 25 stycznia.