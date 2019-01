Trump podjął mistrzów hamburgerami i pizzą

Zwycięskie drużyny sportowe zapraszane są do Białego Domu, by uczcić z prezydentem USA swój sukces.

Nie inaczej było z drużyną Clemson Tigers - piłkarskiego klubu reprezentującego Clemson University, który zdobył mistrzostwo kraju.

Zwykle w takich sytuacjach gościom serwowane są dania z kuchni Białego Domu. Tym razem jednak sportowców przywitały stoły uginające się od hamburgerów i kanapek z McDonalda i Burger Kinga, wszystkie w firmowych opakowaniach.

Na podgrzewaczach pyszniły się frytki i pizze Domino, pojemniczki z sosami umieszczono w srebrnych naczyniach. Nie zabrakło też firmowych sałatek.

Wszystkie dania serwowano na tacach.

