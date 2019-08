Cyberprzestęczość: jak uniknąć

Inne niebezpieczeństwo to ransomware. To złośliwe oprogramowanie, które odbiera dostęp do plików poprzez ich zaszyfrowanie. Nie przez przypadek w jego nazwie znajduje się angielskie słowo ransom (okup). Po przeprowadzeniu ataku, w zamian za odzyskanie dostępu do danych, przestępcy żądają właśnie okupu (określonej kwoty pieniędzy).