Koronawirus: zakaz wychodzenia sprzyja przemocy domowej

Z powodu koronawirusa w wielu krajach obowiązuje zakaz opuszczania domu. - Także w Niemczech coraz więcej regionów ogranicza życie publiczne z fatalnymi skutkami, zwłaszcza dla kobiet - donosi Deutsche Welle.

W walce z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Niemczech, coraz więcej landów masowo ogranicza życie publiczne. W Bawarii od soboty obowiązują dalekosiężne zakazy wychodzenia z domów. Opuszczenie własnego mieszkania będzie dozwolone, jeśli będą ku temu odpowiednie powody. W zależności od tego, jak zachowa się ludność podczas tego weekendu, działania takie mogą zostać podjęte także w całym kraju - zapowiedział szef Urzędu Kanclerskiego Helge Braun w wywiadzie dla magazynu „Der Spiegel". Tymczasem Federalny Związek Niemieckich Śledczych (BDK) krytykuje takie działanie. „Jednym z powodów jest obawa przed wzrostem przemocy domowej"? wyjaśnił w piątek w wywiadzie dla gazety „Handelsblatt" prezes BDK Sebastian Fiedler. Poniżej dalsza część artykułu

Coraz więcej zgłoszeń W Chinach takie obawy znalazły już swoje potwierdzenie. Z doniesień mediów wynika, że pekińska organizacja praw kobiet „Weiping" podała, że liczba skarg od ofiar domowych wzrosła trzykrotnie w stosunku do okresu przed wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny. A jak podaje BBC, na portalu społecznościowym Weipo hashtag #ViolenceDuringEpidemic (Przeciw przemocy domowej podczas epidemii) był dyskutowany ponad 3 tys. razy.

„Od czasu wybuchu wirusa, kobiety w Chinach dzwonią na policję dwa razy częściej niż wcześniej. Prawie wszystkie przypadki przemocy domowej są pośrednio związane z wirusem" – postuje na portalu Weipo emerytowany policjant z okręgu Jingzhou, założyciel organizacji na rzecz praw kobiet, jak donosi berliński dziennik „taz". Zdaniem byłego policjanta wiele konfliktów eskaluje, ponieważ ludzie żyją w permanentnym uczuciu strachu, a utrata zarobków spowodowała, że znaleźli pod presją ekonomiczną.

Według danych Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży w Niemczech przemoc domowa dotyka głównie kobiety. W przypadku umyślnego urazu ciała, morderstwa, nieumyślnego zabójstwa w związkach, 77 procent ofiar to właśnie kobiety. W przypadku gwałtu, napaści na tle seksualnym oraz ataków na tle seksualnym w związkach partnerskich aż 98,4 procent to kobiety. Jeżeli zakaz wychodzenia będzie miał skutek podobny do tego, jaki występuje w Chinach, więcej kobiet znajdzie się w niebezpiecznych sytuacjach życiowych, z których trudno będzie im uciec. Przemoc domowa występuje niezależnie od pochodzenia społecznego lub grupy wiekowej. Obok związków partnerskich dotknięte mogą być także relacje ojciec-córka. Ataki mogą być fizyczne i psychiczne.

Ogłosić strefy zakazane Jak wygląda sytuacja w Chinach, relacjonowała na mediach społecznościowych chińska aktywistka Xiao Li – informuje BBC. Tylko krewni mogą odbierać kobiety w potrzebie z innych wiosek. Zarówno ofiary przemocy domowej, jak krewni, którzy chcą im przyjść z pomocą, potrzebują zezwolenia na wyjazd lub wjazd do wioski. Feng Yuan, przewodnicząca organizacji praw kobiet „Weiping", powiedziała w zeszłym tygodniu, że policja nie powinna wykorzystywać epidemii jako wymówki do tego, by nie traktować serio przemocy domowej.