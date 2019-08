Sondaż: Kuchciński nie zaszkodził PiS

Pierwszy sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej" po wybuchu sprawy lotów marszałka Marka Kuchcińskiego pokazuje, że ta historia praktycznie wcale nie szkodzi Prawu i Sprawiedliwości. PiS ma w tym badaniu 41,2 proc. Ten wynik daje PiS samodzielną większość w przeliczeniu na mandaty. To niewiele słabszy rezultat od tego z sondaży IBRiS dla „Rzeczpospolitej" z połowy lipca. Tam – w zależności od sprawdzanego wtedy wariantu, w którym szła opozycja – PiS miało od 42,6 do 43,2 proc. Ostatnie kilka tygodni w mediach zdominowała sprawa podróży marszałka Sejmu, jego rodziny i niektórych polityków PiS. Zakończyła się odejściem marszałka ze stanowiska. W piątek na jego miejsce została powołana dotychczasowa minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek. Na stanowisku szefa MSWiA zastąpi ją Mariusz Kamiński.

Kampania ruszyła

W ciągu najbliższych dni wszystkie główne siły polityczne mają przedstawiać swoje listy. Szef sztabu PiS Joachim Brudziński zapowiedział w niedzielę, że PiS swoje listy może ujawniać sukcesywnie, okręg po okręgu w nowym tygodniu. Do tej pory obóz rządzący zaprezentował tylko swoje „jedynki". Czołówki list pokazała też Koalicja Obywatelska, która ma całość sfinalizować w najbliższych dniach. W poniedziałek Lewica organizuje konferencję o Senacie, a „jedynki" pokaże w niedzielę 18 sierpnia. Kandydatów PSL-Koalicji Polskiej poznamy zapewne w trakcie konwencji w Płocku. Kampania do Sejmu ruszyła oficjalnie w piątek. Komitety mają czas do 26 sierpnia na rejestrację, a do 3 września – na zgłaszanie list.