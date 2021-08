Cimoszewicz: To Kaczyński wisi u klamki Kukiza

Jego zdaniem prezes PiS, jeśli będzie miał "duże prawdopodobieństwo" wygrania wyborów, zdecyduje się na nie, by nie brnąć w dalsze podziały "tej już tylko tak zwanej Zjednoczonej Prawicy".

- Jeżeli władza Kaczyńskiego zależy od porannego nastroju pana Kukiza, wybitnego męża stanu, to znaczy, że dzisiaj to nie Kukiz wisi u klamki Kaczyńskiego, tylko jest odwrotnie - mówił Cimoszewicz.

Pytany, jak rozwiązać problem migrantów koczujących na granicy polsko-białoruskiej, Cimoszewicz stwierdził, że "trzeba złożyć Łukaszence propozycję nie do odrzucenia".

Europoseł uważa, że obecność migrantów jest efektem polityki Białorusi, i to właśnie z tą polityką trzeba walczyć, a nie z migrantami. - Trzeba Łukaszence powiedzieć, co się stanie, jeżeli on nie zaprzestanie takiej polityki - mówił polityk.

Stwierdził, że można zamrozić konta bankowe oligarchów powiązanych z białoruskim prezydentem czy nałożyć sankcje na główne białoruskie przedsiębiorstwa. Utrata miliardów zdaniem Cimoszewicza zniechęci Łukaszenkę do prowadzenia takiej polityki.