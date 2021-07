Radosław Fogiel: Nie chodzi o to, żeby umierać za Izbę Dyscyplinarną

Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - zdecydowała w środę wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE, Rosario Silva de Lapuerta.

Również w środę Trybunał Konstytucyjny w 5-osobowym składzie wydał orzeczenie w sprawie wykonywania środków tymczasowych TSUE, które dotyczą funkcjonowania sądownictwa w Polsce. Zdaniem TK jest to niezgodne z konstytucją.

W ocenie wicerzecznika PiS, "spór między Polską a Komisją Europejską, a TSUE, tak naprawdę jest sporem o wyższość polskiej konstytucji nad europejskim traktatem, nad prawem europejskim i o to, jakie kompetencje są przekazywane Unii i czy TSUE może sobie uzurpować kompetencje, które traktatami nie zostały przekazane".

- Kwestia suwerenności jest kwestią bezcenną i to jest większy problem w UE, bo spór o to, czy krajowa konstytucja, a w tym wypadku z tym mamy do czynienia, bo zgodnie z konstytucją to państwo członkowskie - w tym przypadku Polska - ma prawo sobie sobie kształtować ustrój i zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości - powiedział Radosław Fogiel w rozmowie z Polsat News.

- Tu nie chodzi o to, żeby umierać za Izbę Dyscyplinarną. Chodzi o to, żeby nie pozwolić naruszyć polskiej suwerenności - mówił.