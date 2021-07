Fogiel o poparciu prof. Wiącka: Mądrzejszy musi ustąpić PAP, Radek Pietruszka

Naszym celem jest to, żeby nie dochodziło do sytuacji, które są bulwersujące. Zależy nam przede wszystkim na naszych szeregach, bo to my składaliśmy Polakom zobowiązania - powiedział w radiowej Jedynce Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS, komentując regulacje uchwały sanacyjnej.