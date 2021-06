Bartosz Kownacki: Aborcja taką samą zbrodnią jak pedofilia

Papież Franciszek powołał specjalną komisję, która bada m.in zarzuty tuszowania pedofilii przez kardynała Stanisława Dziwisza.

Zawiadomienie i wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie podejrzeń dotyczących m.in. kard. Dziwisza komisja ds. pedofilii skierowała do prokuratury w marcu tego roku. Wniosek dotyczył także trzech innych hierarchów, podejrzanych o ukrywanie zachowań pedofilskich wśród księży - Tadeusza Rakoczego, Romana Pindla i Piotra Gregora.

Decyzją o powołaniu komisji komentowali w rozmowie z Radiem Zet politycy. – Czy ja dobrze zrozumiałem? Czy pan powiedział, że aborcja jest taką samą zbrodnią, jak zbrodnia pedofilii? - dopytywał Bartosza Kownackiego Włodzimierz Czarzasty.

– Wedle mojej oceny, nie kodeksu karnego, tylko wedle mojej oceny i mojego sumienia oraz sumienia wielu osób, jest taką samą zbrodnią, jak nie większą - odpowiedział poseł PiS.

– To jest hańba, co pan powiedział. To jest skandal - skomentował Czarzasty.